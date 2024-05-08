Наслідки ракетного удару. Ввечері можливі відключення світла по всій Україні

Укренерго попередило про повернення віялових відключень після п'ятого з початку весни масованого російського удару по енергосистемі

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Укренерго попередило, що у середу, 8 травня, по всій Україні можливі відключення світла. Про це йдеться в зведенні компанії після п'ятого за півтора місяця російського удару по об'єктах енергетики.

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"Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами", – повідомила компані.



Диспетчерський центр Укренерго застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи.

У ніч проти 8 травня Росія здійснила п'ятий з початку весни масований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог застосував 55 ракет та 21 ударний безпілотник типу Shahed.

Ціллю сьогоднішньої російської атаки були об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.