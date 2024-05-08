Последствия ракетного удара. Вечером возможны отключения света по всей Украине

Укрэнерго предупредило о возвращении веерных отключений после пятого с начала весны массированного российского удара по энергосистеме

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Укрэнерго предупредило, что в среду, 8 мая, по всей Украине возможны отключения света. Об этом говорится в возведении компании после пятого за полтора месяца российского удара по объектам энергетики.

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"Сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго. Причина – дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами", — сообщила компании.



Диспетчерский центр Укрэнерго применяет все имеющиеся меры по преодолению дефицита, в частности, импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы.

В ночь на 8 мая Россия совершила пятый с начала весны массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг применил 55 ракет и 21 ударный беспилотник типа Shahed.

Целью российской атаки были объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.