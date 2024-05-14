По всій Україні введено екстрені відключення світла через критичний дефіцит

Довелось впровадити аварійні відключення через значний дефіцит електроенергії внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання

Відключення світла (Ілюстративне фото - Сумиобленерго)

Через російські обстріли, що спричинили дефіцит електроенергії, у всіх областях впроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомляє Укренерго.

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У вівторок, 14 травня, з 21:00 до опівночі Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, наголосили у в Укренерго.

"Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", – повідомили у компанії.

У середу, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

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