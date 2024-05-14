По всій Україні введено екстрені відключення світла через критичний дефіцит
Через російські обстріли, що спричинили дефіцит електроенергії, у всіх областях впроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомляє Укренерго.
У вівторок, 14 травня, з 21:00 до опівночі Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, наголосили у в Укренерго.
"Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", – повідомили у компанії.
У середу, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.
- 8 травня Росія здійснила п'яту за півтора місяця масовану атаку на об'єкти енергетики в Україні. Після цього Укренерго довелося обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу, передбачалися й віялові відключення населення.
- 14 травня обмеження для промисловості зросли до 15 годин на добу.
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