По всей Украине введены экстренные отключения света из-за критичного дефицита

Пришлось внедрить аварийные отключения из-за значительного дефицита электроэнергии в результате обстрелов и роста потребления из-за похолодания

Отключение света (Иллюстративное фото - Сумыоблэнерго)

Из-за российских обстрелов, повлекших за собой дефицит электроэнергии, во всех областях внедрены экстренные отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

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Во вторник, 14 мая, с 21:00 до полуночи Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, подчеркнули в Укрэнерго.

"Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания", – сообщили в компании.

В среду, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток – с 00:00 до 24:00.

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