По всей Украине введены экстренные отключения света из-за критичного дефицита
Из-за российских обстрелов, повлекших за собой дефицит электроэнергии, во всех областях внедрены экстренные отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.
Во вторник, 14 мая, с 21:00 до полуночи Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, подчеркнули в Укрэнерго.
"Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания", – сообщили в компании.
В среду, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток – с 00:00 до 24:00.
- 8 мая Россия совершила пятую за полтора месяца массированную атаку на объекты энергетики в Украине. После этого Укрэнерго пришлось ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса, не исключались веерные отключения населения.
- 14 мая ограничения для промышленности выросли до 15 часов в сутки.
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