6 июня по всей Украине действуют графики почасовых отключений весь день

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В четверг, 6 июня, по всей Украине будут весь день действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Прогнозируется дефицит в энергосистеме на протяжении всех суток, лимиты будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Чтобы соблюдать лимиты, облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей, отмечает Укрэнерго.

Если будет превышение лимитов потребления, возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей, замечает компания.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. А в ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредили сразу пять энергообъектов в разных областях Украины.

4 июня Укрэнерго с 14:50 ввело специальные графики аварийных отключений на значительной части территории Украины.

К такому прибегают, когда нужно срочно разгрузить энергосистему, простых графиков аварийных отключений недостаточно и существует риск системной аварии.

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