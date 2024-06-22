Украина сбила "Калибры", "Искандеры" и еще десятки воздушных целей врага

Всего украинские Силы ПВО сбили 25 дронов и ракет врага

Пусковая установка ЗРК Бук-М1 (Фото: Генштаб ВСУ)

В ночь на 22 июня Россия атаковала Украину 16 ракетами разных типов и 13 беспилотниками. Украинская противовоздушная оборона сбила 25 враждебных целей, сообщили в воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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Всего враг применил:

→ 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из Саратовской области;

→ две крылатые ракеты "Искандер-К" из Крыма;

→ четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;

→ 13 "шахедов" из Приморско-Ахтарской РФ и Балаклавы в Крыму.

Украинская ПВО сбила:

→ семь крылатых ракет Х-101/Х-555;

→ четыре крылатых ракеты "Калибр";

→ одну крылатую ракету "Искандер-К";

→ 13 "шахедов".

Этой ночью российские кафиры в очередной раз обстреляли украинскую энергетику: повреждены критические объекты во Львовской и Запорожской областях, ранены энергетики.

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