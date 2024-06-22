Украина сбила "Калибры", "Искандеры" и еще десятки воздушных целей врага
В ночь на 22 июня Россия атаковала Украину 16 ракетами разных типов и 13 беспилотниками. Украинская противовоздушная оборона сбила 25 враждебных целей, сообщили в воздушных силах Вооруженных Сил Украины.
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Всего враг применил:
→ 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из Саратовской области;
→ две крылатые ракеты "Искандер-К" из Крыма;
→ четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;
→ 13 "шахедов" из Приморско-Ахтарской РФ и Балаклавы в Крыму.
Украинская ПВО сбила:
→ семь крылатых ракет Х-101/Х-555;
→ четыре крылатых ракеты "Калибр";
→ одну крылатую ракету "Искандер-К";
→ 13 "шахедов".
- Этой ночью российские кафиры в очередной раз обстреляли украинскую энергетику: повреждены критические объекты во Львовской и Запорожской областях, ранены энергетики.
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