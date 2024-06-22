Україна збила "Калібри", "Іскандери" та ще десятки повітряних цілей ворога

Пускова установка ЗРК ''Бук-М1'' (Фото: Генштаб ЗСУ)

В ніч проти 22 червня Росія атакувала Україну 16 ракетами різних типів та 13 безпілотниками. Українська протиповітряна оборона збила 25 ворожих цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

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Загалом ворог застосував:

→ 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області;

→ дві крилаті ракети "Іскандер-К" із Криму;

→ чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;

→ 13 "шахедів" з Приморсько-Ахтарська РФ та Балаклави у Криму.

Українська ППО збила:

→ сім крилатих ракет Х-101/Х-555;

→ чотири крилаті ракети "Калібр";

→ одну крилату ракету "Іскандер-К";

→ 13 "шахедів".

Цієї ночі російські окупанти вкотре обстріляли українську енергетику: пошкоджено критичні об'єкти у Львівській та Запорізькій областях, поранені енергетики.

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