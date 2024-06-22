Україна збила "Калібри", "Іскандери" та ще десятки повітряних цілей ворога
В ніч проти 22 червня Росія атакувала Україну 16 ракетами різних типів та 13 безпілотниками. Українська протиповітряна оборона збила 25 ворожих цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.
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Загалом ворог застосував:
→ 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області;
→ дві крилаті ракети "Іскандер-К" із Криму;
→ чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;
→ 13 "шахедів" з Приморсько-Ахтарська РФ та Балаклави у Криму.
Українська ППО збила:
→ сім крилатих ракет Х-101/Х-555;
→ чотири крилаті ракети "Калібр";
→ одну крилату ракету "Іскандер-К";
→ 13 "шахедів".
- Цієї ночі російські окупанти вкотре обстріляли українську енергетику: пошкоджено критичні об'єкти у Львівській та Запорізькій областях, поранені енергетики.
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