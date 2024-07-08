В Киеве в доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд из-за атаки РФ – фото LIGA.net
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Дмитрий Кругликов
Корреспондент LIGA.net, раздел "Бизнес"
Ульяна Кричковская
Редактор LIGA.net
В Шевченковском районе Киева из-за массированной ракетной атаки России 8 июля разрушен целый подъезд жилого дома. LIGA.net публикует фото с места происшествия.
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Как сообщал мэр столицы Виталий Кличко, в доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд. Несколько – сильно повреждены.
В ОСМД журналисту LIGA.net сообщили, что здание планируется сносить.
По состоянию на 13:05 спасатели пытались из-под завалов достать людей, были слышны их голоса.
Поврежден и дом напротив.
Поврежден и дом напротив.
- 8 июля РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Всего Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.
- Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.
- В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли семь человек, трое получили ранения.
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