В Киеве в доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд из-за атаки РФ – фото LIGA.net

LIGA.net побывала на месте происшествия и публикует фото разрушений

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Дмитрий Кругликов/LIGA.net)

В Шевченковском районе Киева из-за массированной ракетной атаки России 8 июля разрушен целый подъезд жилого дома. LIGA.net публикует фото с места происшествия.

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Как сообщал мэр столицы Виталий Кличко, в доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд. Несколько – сильно повреждены.

В ОСМД журналисту LIGA.net сообщили, что здание планируется сносить.

По состоянию на 13:05 спасатели пытались из-под завалов достать людей, были слышны их голоса.

Поврежден и дом напротив.

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

Поврежден и дом напротив.

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Дмитрий Кругликов/LIGA.net)

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Дмитрий Кругликов/LIGA.net)

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Дмитрий Кругликов/LIGA.net)

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Дмитрий Кругликов/LIGA.net)

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Дмитрий Кругликов/LIGA.net)

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Дмитрий Кругликов/LIGA.net)

Последствия ракетной атаки РФ в Шевченковском районе Киева (Фото: Дмитрий Кругликов/LIGA.net)

8 июля РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Всего Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли семь человек, трое получили ранения.

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