Розвідка розповіла, деталями з яких країн Росія начиняє реактивні БпЛА "Герань-3"

В дронах знайшли деталі від американських, китайських, німецьких та японського виробників

Дрон "Герань-3" (Фото: ГУР МО)

В російських дронах "Герань-3" із турбореактивним двигуном ідентифікували 45 іноземних компонентів, зокрема зі США та Китаю. Про це розповіло Головне управління розвідки на порталі War&Sanctions.

Дрон "Герань-3" – це аналог іранського реактивного БпЛА Shahed-238. У серії "У" російського дрона використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, який дозволяє йому розвивати швидкість від 300 до 370 км/год. Орієнтовна операційна дальність застосування – до 1000 км.

За даними розвідників, максимальну швидкість польоту "Герань-3" набирає здебільшого в зонах дії українських засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також у зонах застосування дронів-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту під час зниження на ціль.

Модулі електронних блоків здебільшого укомплектовані так само, як на бензиновій версії "Герань-2" серії "Ы": стандартна інерційно-навігаційна система SADRA, блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) тощо.

Щоб захищати супутникову навігацію БпЛА "Герань-3" від засобів РЕБ, росіяни використовують завадозахищену супутникову навігаційну систему з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів – "КомЕТа-М12".

Також на "Герань-3" встановлюють камеру і систему передавання відео з БпЛА "Герань-2" серії "Ъ".

Загалом розвідники змогли ідентифікувати 45 іноземних компонентів, половина з яких зі США, вісім із Китаю, сім зі Швейцарії, три з Німеччини, два з Британії та один з Японії.