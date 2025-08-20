Росія почала використовувати новий безпілотник "три в одному" зі швидкісним зв'язком

Дрон може використовуватися як розвідник, "камікадзе" або імітатор для перевантаження ППО

3D-модель нового російського безпідотника (Фото: ГУР)

Російська армія почала використовувати в Україні нову модифікацію безпілотників із LTE-зв’язком, що забезпечує передавання даних і управління в режимі реального часу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

БпЛА може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української протиповітряної оборони.

Безпілотник має фюзеляж "дельта-крило", як у БпЛА типу "шахед", але дещо менший.

Як повідомляє ГУР, нова модифікація обладнана камерою і двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

В ударній версії нового дрону камера та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

Майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї, зокрема це модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор.

Двигун нового безпілотника встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон подібним до баражувального боєприпасу "Італмас" виробництва російської Zala Group.

В ГУР повідомили, що ворог вже активно застосовує новий дрон на різних напрямках фронту.