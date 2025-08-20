Россия начала использовать новый беспилотник "три в одном" со скоростной связью
Российская армия начала использовать в Украине новую модификацию беспилотников с LTE-связью, обеспечивающей передачу данных и управление в режиме реального времени. Об этом сообщает Главное разведывательное управление Министерства обороны.
Беспилотный летательный аппарат может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также в качестве ложной цели для перегрузки украинской системы противовоздушной обороны.
Беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", как у БпЛА типа "шахед", но немного меньшего размера.
Как сообщает ГУР, новая модификация оснащена камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.
В ударной версии нового дрона камера и дистанционное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.
Почти половина компонентов беспилотника произведена в Китае, в частности, это модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор.
Двигатель нового беспилотника установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" производства российской Zala Group.
В Главном управлении разведки сообщили, что противник уже активно использует новый беспилотник на разных участках фронта.
- 18 августа Сирский предупредил, что россияне постоянно совершенствуют ударные беспилотники, делая их более устойчивыми к средствам радиоэлектронной и противовоздушной обороны.
