Разведка рассказала, деталями из каких стран Россия начиняет реактивные БпЛА "Герань-3"

В дронах нашли детали от американских, китайских, немецких и японского производителей

Дрон "Герань-3" (Фото: ГУР МО)

В российских дронах "Герань-3" с турбореактивным двигателем идентифицировали 45 иностранных компонентов, в частности из США и Китая. Об этом рассказало Главное управление разведки на портале War&Sanctions.

Дрон "Герань-3" – это аналог иранского реактивного БпЛА Shahed-238. В серии "У" российского дрона используется китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, который позволяет ему развивать скорость от 300 до 370 км/ч. Ориентировочная операционная дальность применения – до 1000 км.

По данным разведчиков, максимальную скорость полета "Герань-3" набирает в основном в зонах действия украинских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также в зонах применения дронов-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель.

Модули электронных блоков в большинстве случаев укомплектованы так же, как на бензиновой версии "Герань-2" серии "Ы": стандартная инерционно-навигационная система SADRA, блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и т.д.

Чтобы защищать спутниковую навигацию БпЛА "Герань-3" от средств РЭБ, россияне используют помехозащищенную спутниковую навигационную систему с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов – "КомЕТа-М12".

Также на "Герань-3" устанавливают камеру и систему передачи видео с БпЛА "Герань-2" серии "Ъ".

Всего разведчики смогли идентифицировать 45 иностранных компонентов, половина из которых из США, восемь из Китая, семь из Швейцарии, три из Германии, два из Британии и один из Японии.