На Київщині директора підприємства підозрюють у постачанні неякісної форми на 1,7 млн грн
Форма українського військового (Фото: Depositphotos)

Директору підприємства Київської області повідомлено про підозру за постачання неякісної військової форми на 1,7 млн грн. Про це розповіли в Офісі генерального прокурора.

За інформацією правоохоронців, між Білоцерківською міською радою та приватним підприємством був укладений договір на пошиття форменого одягу для добровольчого формування територіальної громади. У процесі виробництва форми використали тканину, що не відповідала встановленим стандартам, а швейні роботи виконано з численними порушеннями технології.

Попри це, директор підприємства поставив товар як такий, що повністю відповідає вимогам, і привласнив майже 1,7 млн грн бюджетних коштів, перерахованих за договором.

"Отримавши форму, військові звернулися зі скаргами на низьку якість виробів", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування. За результатами проведених експертиз було виявлено, що поставлені 830 комплектів не відповідають технічним умовам договору.

Директору підприємства було повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Підозрюваний може отримати до 12 років позбавлення волі.

Директор підприємства постачав неякісну військову форму (Фото: Офіс генпрокурора)
  • У січні СБУ повідомила, що викрито київську компанію, яку підозрюють у постачанні Нацгвардії 30 000 комплектів бракованої військової форми вартістю 28,7 млн грн.
  • 22 серпня правоохоронці розповіли, що підприємця з Київської області підозрюють у постачанні Збройним Силам України бракованих бронежилетів на майже 6 млн грн.
  • 21 вересня стало відомо, що Міноборони виграло спір у міжнародному арбітражі на понад 3 млн євро. Предметом спору було постачання іноземною компанією неякісних бронежилетів для ЗСУ.
