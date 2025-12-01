На Київщині директора підприємства підозрюють у постачанні неякісної форми на 1,7 млн грн
Директору підприємства Київської області повідомлено про підозру за постачання неякісної військової форми на 1,7 млн грн. Про це розповіли в Офісі генерального прокурора.
За інформацією правоохоронців, між Білоцерківською міською радою та приватним підприємством був укладений договір на пошиття форменого одягу для добровольчого формування територіальної громади. У процесі виробництва форми використали тканину, що не відповідала встановленим стандартам, а швейні роботи виконано з численними порушеннями технології.
Попри це, директор підприємства поставив товар як такий, що повністю відповідає вимогам, і привласнив майже 1,7 млн грн бюджетних коштів, перерахованих за договором.
"Отримавши форму, військові звернулися зі скаргами на низьку якість виробів", – йдеться в повідомленні.
Прокуратура розпочала досудове розслідування. За результатами проведених експертиз було виявлено, що поставлені 830 комплектів не відповідають технічним умовам договору.
Директору підприємства було повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Підозрюваний може отримати до 12 років позбавлення волі.
- У січні СБУ повідомила, що викрито київську компанію, яку підозрюють у постачанні Нацгвардії 30 000 комплектів бракованої військової форми вартістю 28,7 млн грн.
- 22 серпня правоохоронці розповіли, що підприємця з Київської області підозрюють у постачанні Збройним Силам України бракованих бронежилетів на майже 6 млн грн.
- 21 вересня стало відомо, що Міноборони виграло спір у міжнародному арбітражі на понад 3 млн євро. Предметом спору було постачання іноземною компанією неякісних бронежилетів для ЗСУ.
