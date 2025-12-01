На Київщині директора підприємства підозрюють у постачанні неякісної форми на 1,7 млн грн

Військові скаржились на якість військової форми, яку пошила фірма за договором з директором підприємства

Форма українського військового (Фото: Depositphotos)

Директору підприємства Київської області повідомлено про підозру за постачання неякісної військової форми на 1,7 млн грн. Про це розповіли в Офісі генерального прокурора.

За інформацією правоохоронців, між Білоцерківською міською радою та приватним підприємством був укладений договір на пошиття форменого одягу для добровольчого формування територіальної громади. У процесі виробництва форми використали тканину, що не відповідала встановленим стандартам, а швейні роботи виконано з численними порушеннями технології.

Попри це, директор підприємства поставив товар як такий, що повністю відповідає вимогам, і привласнив майже 1,7 млн грн бюджетних коштів, перерахованих за договором.

"Отримавши форму, військові звернулися зі скаргами на низьку якість виробів", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування. За результатами проведених експертиз було виявлено, що поставлені 830 комплектів не відповідають технічним умовам договору.

Директору підприємства було повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Підозрюваний може отримати до 12 років позбавлення волі.

Директор підприємства постачав неякісну військову форму (Фото: Офіс генпрокурора)