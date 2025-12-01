В Киевской области директора предприятия подозревают в поставке некачественной формы на 1,7 млн грн
Директору предприятия Киевской области сообщено о подозрении за поставку некачественной военной формы на 1,7 млн грн. Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора.
По информации правоохранителей, между Белоцерковским городским советом и частным предприятием был заключен договор на пошив форменной одежды для добровольческого формирования территориальной общины. В процессе производства формы использовали ткань, что не соответствовала установленным стандартам, а швейные работы выполнены с многочисленными нарушениями технологии.
Несмотря на это, директор предприятия поставил товар как полностью соответствующий требованиям, и присвоил почти 1,7 млн грн бюджетных средств, перечисленных по договору.
"Получив форму, военные обратились с жалобами на низкое качество изделий", – говорится в сообщении.
Прокуратура начала досудебное расследование. По результатам проведенных экспертиз было выявлено, что поставленные 830 комплектов не соответствуют техническим условиям договора.
Директору предприятия было сообщено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах. Подозреваемый может получить до 12 лет лишения свободы.
- В январе СБУ сообщила, что разоблачена киевская компания, которую подозревают в поставке Нацгвардии 30 000 комплектов бракованной военной формы стоимостью 28,7 млн грн.
- 22 августа правоохранители рассказали, что предпринимателя из Киевской области подозревают в поставке Вооруженным Силам Украины бракованных бронежилетов на почти 6 млн грн.
- 21 сентября стало известно, что Минобороны выиграло спор в международном арбитраже на более 3 млн евро. Предметом спора была поставка иностранной компанией некачественных бронежилетов для ВСУ.
Комментарии (0)