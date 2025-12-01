В Киевской области директора предприятия подозревают в поставке некачественной формы на 1,7 млн грн

Военные жаловались на качество военной формы, которую сшила фирма по договору с директором предприятия

Форма украинского военного (Фото: Depositphotos)

Директору предприятия Киевской области сообщено о подозрении за поставку некачественной военной формы на 1,7 млн грн. Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора.

По информации правоохранителей, между Белоцерковским городским советом и частным предприятием был заключен договор на пошив форменной одежды для добровольческого формирования территориальной общины. В процессе производства формы использовали ткань, что не соответствовала установленным стандартам, а швейные работы выполнены с многочисленными нарушениями технологии.

Несмотря на это, директор предприятия поставил товар как полностью соответствующий требованиям, и присвоил почти 1,7 млн грн бюджетных средств, перечисленных по договору.

"Получив форму, военные обратились с жалобами на низкое качество изделий", – говорится в сообщении.

Прокуратура начала досудебное расследование. По результатам проведенных экспертиз было выявлено, что поставленные 830 комплектов не соответствуют техническим условиям договора.

Директору предприятия было сообщено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах. Подозреваемый может получить до 12 лет лишения свободы.

Директор предприятия поставлял некачественную военную форму (Фото: Офис генпрокурора)