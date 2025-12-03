Politico: ЕС готовит решение о передаче замороженных активов Украине без риска для Бельгии

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Еврокомиссия предложила новое юридическое решение, чтобы убедить Бельгию поддержать предоставление Украине кредита под залог замороженных в Брюсселе российских активов на сумму 140 млрд евро. Об этом пятеро неназванных дипломатов и чиновников Европейского Союза рассказали Politico.

По информации издания, Брюссель опасается, что в случае, если санкции ЕС против России будут отменены из-за вето отдельной страны – например, Венгрии или Словакии, – государству придется за свой счет компенсировать эти миллиарды Москве.

Чтобы снять риски для Бельгии, Еврокомиссия хочет устранить возможность одностороннего блокирования санкций отдельными странами. План заключается в применении статьи 122 Договора ЕС, которая позволяет принимать решения квалифицированным большинством в "духе солидарности" между государствами-членами в ситуациях значительного экономического влияния. Это фактически лишит Будапешт права вето, пишет Politico.

Дипломаты отмечают, что такой подход поможет гарантировать безопасность финансового механизма для Украины и разблокирует решение по использованию доходов от российских активов. Кроме того, ЕС может сократить частоту продления санкций – с каждых шести месяцев до трех лет.

По информации Politico, окончательное юридическое предложение должно быть представлено в среду.