Politico: ЄС готує рішення про передання заморожених активів Україні без ризику для Бельгії

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Єврокомісія запропонувала нове юридичне рішення, щоб переконати Бельгію підтримати надання Україні кредиту під заставу заморожених у Брюсселі російських активів на суму 140 млрд євро. Про це п'ятеро неназваних дипломатів і чиновників Європейського Союзу розповіли Politico.

За інформацією видання, Брюссель побоюється, що у разі, якщо санкції ЄС проти Росії будуть скасовані через вето окремої країни — наприклад, Угорщини чи Словаччини, — державі доведеться власним коштом компенсувати ці мільярди Москві.

Щоб зняти ризики для Бельгії, Єврокомісія хоче усунути можливість одностороннього блокування санкцій окремими країнами. План полягає у застосуванні статті 122 Договору ЄС, яка дозволяє ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю у "дусі солідарності" між державами-членами у ситуаціях значного економічного впливу. Це фактично позбавить Будапешт права вето, пише Politico.

Дипломати зазначають, що такий підхід допоможе гарантувати безпеку фінансового механізму для України та розблокує рішення про використання доходів від російських активів. Крім того, ЄС може скоротити частоту продовження санкцій — з кожних шести місяців до трьох років.

За інформацією Politico, остаточна юридична пропозиція має бути представлена в середу.