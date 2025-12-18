Guardian: Спецслужбы России запугивают бельгийских чиновников для сохранения своих активов
Кремль (Фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

Бельгийские политики и финансовые руководители стали мишенью российской разведки из-за замороженных активов. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на данные европейских разведывательных служб.

Бельгийские политики и высокопоставленные финансовые руководители подверглись кампании запугивания, организованной российской разведкой с целью убедить страну заблокировать использование активов на сумму 185 млрд евро для обеспечения кредита для Украины.

Под атаками оказались ключевые фигуры в Euroclear, депозитарии ценных бумаг, хранящие большую часть замороженных российских активов, а также руководители страны.

Официальные лица считают, что ответственность за эту кампанию несет российская военная разведка (Главное разведывательное управление), хотя уровень угрозы вызывает споры.

"Они определенно использовали тактику запугивания", – сказал один европейский чиновник.

Бельгия находится в центре внимания, поскольку 185 млрд евро из 210 млрд евро активов Центрального банка России, замороженных Европейским Союзом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, хранятся в брюссельской компании Euroclear.

18-19 декабря лидеры Европейского Союза встретятся, чтобы решить, следует ли согласовать кредит для Украины в размере 90 млрд евро, обеспеченный иммобилизованными активами российских банков. Бельгия выразила обеспокоенность относительно законности этой схемы и заявила, что согласится только при наличии гарантий полного возмещения Euroclear в случае успешного судебного иска со стороны России.

По данным британской газеты, кампания запугивания была сосредоточена на ключевых лицах. Угрозы были направлены в адрес Валери Урбен, генерального директора Euroclear и других высокопоставленных руководителей финансовой группы.

Компания Euroclear отказалась от комментариев: "Любые потенциальные угрозы рассматриваются в приоритетном порядке и тщательно расследуются, чаще всего при поддержке соответствующих органов".

В ходе расследования, проведенного в начале этого месяца новостным сайтом EUobserver, упоминались угрозы в адрес Урбен в 2024 и 2025 годах, а также ее просьбы о защите со стороны бельгийской полиции. В этом ей было отказано, и, согласно отчету, она и другие руководители компаний наняли сначала бельгийскую, а затем французскую охранную фирму.

В начале декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в интервью газете La Libre: "Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем ощущать последствия вечно".

  • 10 сентября в Еврокомиссии выдвинули идею репарационного займа в размере 140 млрд евро, базирующийся на денежных остатках российских замороженных активов.
  • Бельгия блокировала решение о согласовании репарационного кредита для Украины.
  • 2 декабря стало известно, что европейские правительства обвинили Бельгию в чрезмерных требованиях в виде карт-бланша, если РФ подаст в суд в отношении замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе.
  • 16 декабря сообщалось, что Бельгия все еще не согласна на предложенные Еврокомиссией гарантии для использования замороженных активов РФ для помощи Украине.
