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Трамп о разговоре с Зеленским: Будут ли демократы извиняться?

Трамп о разговоре с Зеленским: Будут ли демократы извиняться? - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
25.09.2019, 18:12

Президент США ждет реакции на опубликованную стенограмму разговора с украинским коллегой

Президент США Дональд Трамп считает, что его политические оппоненты - представители Демократической партии должны извиниться после того, как увидят стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом Трамп написал на странице в Twitter.

"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было сказано по телефону с президентом Украины? Они должны, идеальный звонок - застал их врасплох!", - написал американский президент в микроблоге.

Сегодня Белый дом обнародовал расшифровку второго телефонного разговора между Зеленским и Трампом. В нем Зеленский согласился рассмотреть вопрос расследования дела Хантера Байдена по просьбе Трампа. Также в среду оба президента должны провести свою первую встречу.

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Демократическая партия США дональд трамп демократы стенограмма разговор с Зеленским
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