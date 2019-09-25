Трамп о разговоре с Зеленским: Будут ли демократы извиняться?

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что его политические оппоненты - представители Демократической партии должны извиниться после того, как увидят стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом Трамп написал на странице в Twitter.

"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было сказано по телефону с президентом Украины? Они должны, идеальный звонок - застал их врасплох!", - написал американский президент в микроблоге.

Сегодня Белый дом обнародовал расшифровку второго телефонного разговора между Зеленским и Трампом. В нем Зеленский согласился рассмотреть вопрос расследования дела Хантера Байдена по просьбе Трампа. Также в среду оба президента должны провести свою первую встречу.

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