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"Чрезвычайная ситуация". Реакция Клинтон на импичмент Трампу

"Чрезвычайная ситуация". Реакция Клинтон на импичмент Трампу - Фото
Хиллари Клинтон (фото - EPA)
25.09.2019, 07:56

Бывший госсекретарь США поддержала импичмент американскому лидеру

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает People.

"Я за то, чтобы двигаться в сторону импичмента. Я не пришла к этому решению легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация", - сказала она.

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По ее словам, Трамп пытался заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского "в заговоре с целью ослабить" бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь против президента РФ Владимира Путина.

"Если это не нарушение, которое влечет за собой за собой импичмент, то я не знаю, что это такое… Мы находимся в кризисе", - добавила она.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа.

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