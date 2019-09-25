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Трамп о стенограмме разговора с Зеленским: Дружеское письмо

Трамп о стенограмме разговора с Зеленским: Дружеское письмо - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)
25.09.2019, 19:49

"Не было никакого давления", - прокомментировал американский президент

Президент США Дональд Трамп после публикации стенограммы его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским продолжает настаивать, что не давил на него. Об этом сообщает телеканал CNN.

Опубликованный текст беседы с Зеленским Трамп назвал "дружеским письмом".

"Не было никакого давления, то, как вы написали, это превращается в звонок из ада", - сказал американский президент.

Трамп повторил свой тезис, что инициирование импичмента ему - это "охота на ведьм" - самая большая в американской истории, а может даже и мировой".

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дональд трамп Владимир Зеленский стенограмма разговора США
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