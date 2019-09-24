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Обстрел со стороны гибридной армии РФ. В Донбассе погиб военный

Обстрел со стороны гибридной армии РФ. В Донбассе погиб военный - Фото
Фото: скриншот из видео Військове телебачення
24.09.2019, 18:33

Во время вражеского обстрела военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью

Сегодня, 24 сентября, в районе проведения операции объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Обстоятельства гибели выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВСУ.

Командование объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.

  • 3а 23 сентября российские "гибриды" устроили 24 обстрела, в том числе из минометов калибра 82 мм (Луганское), вооружения БМП (Богдановка), гранатометов различных систем (Водяное, Орехово, Луганское. Новолуганское, Богдановка, Пищевик, Новотроицкое и Попасная), РПГ (Гнутово). Двое военных ранены.
  • Среди прочего, боевики 4 раза обстреляли участок разведения №3 в районе Богдановке (из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового).
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ВСУ война Донбасс потери
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