Обстрел со стороны гибридной армии РФ. В Донбассе погиб военный

Сегодня, 24 сентября, в районе проведения операции объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
Обстоятельства гибели выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВСУ.
Командование объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
- 3а 23 сентября российские "гибриды" устроили 24 обстрела, в том числе из минометов калибра 82 мм (Луганское), вооружения БМП (Богдановка), гранатометов различных систем (Водяное, Орехово, Луганское. Новолуганское, Богдановка, Пищевик, Новотроицкое и Попасная), РПГ (Гнутово). Двое военных ранены.
- Среди прочего, боевики 4 раза обстреляли участок разведения №3 в районе Богдановке (из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового).