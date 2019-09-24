Обстрел со стороны гибридной армии РФ. В Донбассе погиб военный

Фото: скриншот из видео Військове телебачення

Сегодня, 24 сентября, в районе проведения операции объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Обстоятельства гибели выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВСУ.

Командование объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.