Трамп - Зеленскому: Надеюсь, вы и Путин решите вашу проблему

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп надеется, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин встретятся и "решат свою проблему". Об этом Трамп заявил на совместном брифинге с Зеленским.

Трамп подчеркнул, что "США работают с Украиной" и хочет, чтобы и другие страны работали с ней.

"Когда я говорю о "работе", я имею в виду деньги. Мы вложили много денег. Я дал вам противотанковые снаряды. Президент Обама посылал вам подушки и простыни. Многие люди не хотели это делать, но я это сделал. И я действительно верю, что Россия, потому что я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то с этим сделать – что вы встретитесь с президентом Путиным и решите вашу проблему", - отметил Трамп, уточнив, что за последнее время Украина и РФ смогли добиться определенного прогресса.

Президент США подчеркнул, что "это будет огромное достижение".

25 сентября президенты Украины и США провели встречу в Нью-Йорке. На ней Зеленский рассказал , давил ли на него Трамп во время скандального июльского телефонного звонка.

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