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Дело Ефремова: в ВАСУ объяснили, когда пройдет судебное заседание

Дело Ефремова: в ВАСУ объяснили, когда пройдет судебное заседание - Фото
Александр Ефремов (фото - LIGA.net)
23.09.2019, 10:54

Подготовительное судебное заседание пройдет завтра в 10:00

24 сентября в 10:00 в помещении Высшего антикоррупционного суда состоится открытое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются экс-глава фракции Партии регионов в Верховной Раде, фигурант уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Александр Ефремов и бывший нардеп от КПУ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Экс-главу фракции Партии регионов обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, ч.5 ст. 27 УК - соучастие в преступлении (пособничество), а также - ч. 2 ст. 366 УК - служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия (подделка официальных документов).

"Соучастников уголовного производства – экс-нардепов от Партии регионов и Компартии Украины - обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК", - уточнили в пресс-службе.

В ВАСУ напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

  • 30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Киева.
  • 22 июля Апелляционный суд Киева освободил Ефремова из-под стражи, определив его до 20 сентября под круглосуточный домашний арест. 24 июля он вышел.

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