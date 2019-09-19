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Суд отменил домашний арест Ефремову: загранпаспорта не вернут

Суд отменил домашний арест Ефремову: загранпаспорта не вернут - Фото
Александр Ефремов (фото - LIGA.net)
19.09.2019, 10:44

По словам адвоката, с бывшего председателя фракции Партии регионов в парламенте сняли электронный браслет, загранпаспорта ему не возвращают

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде , фигуранту уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Александру Ефремову. Об этом сегодня LIGA.net сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников.

"Суд принял свое решение вчера", - отметил Мельников, уточнив, что домашний арест суд заменил на личное обязательство.

Отвечая на вопрос, вернут ли Ефремову загранспаспорта, Мельников сказал: "Нет. Загранпаспорта не возвращаются людям, которые обвиняются в совершении преступления. Существует и положение о загранпаспортах".

Адвокат отметил, что с Ефремова сняли обязательство носить электронный браслет. "Электронный браслет действительно не носит, мера пресечения не предусматривает ношение электронного браслета. Этот человек добивается оправдания и очистки своего "честного имени", - подчеркнул адвокат.

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Мельников уточнил, что прежде, чем будет подан иск о возмещении морального и материального ущерба, Ефремов должен быть реабилитирован.

"Надо сначала быть реабилитированным, а потом уже рассуждать моральное, материальное. Пока он не реабилитирован, пока суд еще продолжается", - подчеркнул Мельников.

  • 30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Киева.
  • 22 июля Апелляционный суд Киева освободил Ефремова из-под стражи, определив его до 20 сентября под круглосуточный домашний арест. 24 июля он вышел.

 

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