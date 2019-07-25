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На Ефремова надели электронный браслет - адвокат

На Ефремова надели электронный браслет - адвокат - Фото
Александр Ефремов (фото - LIGA.net)
25.07.2019, 19:50

Электронный браслет на бывшего депутата Партии регионов надели после выхода из СИЗО

На экс-регионала Александра Ефремова - фигуранта уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - надели электронный браслет. Об этом его адвокат Евгений Солодко. рассказал агентству Интерфакс-Украина.

"Да, после изменения меры пресечения и выхода из СИЗО браслет надели", - уточнил Солодко.

30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Киева.

22 июля Апелляционный суд Киева освободил Ефремова из-под стражи, определив его до 20 сентября под круглосуточный домашний арест. 24 июля он вышел.

После выхода из СИЗО Ефремов заявил, что "не завязывает с политикой".

По словам экс-регионала, его нынешняя неопределенность не означает, что он "вышел из игры". "Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой, но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, - это глупо", - отметил Ефремов.

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Александр Ефремов электронный браслет
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