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Ефремов о планах: Не завязываю с политикой

Ефремов о планах: Не завязываю с политикой - Фото
Александр Ефремов (фото - LIGA.net)
24.07.2019, 12:56

Экс-регионал, который вышел сегодня из СИЗО, собирается "отбелить личную репутацию" - и репутацию несуществующей Партии регионов

Фигурант уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, экс-глава парламентской фракции Партия регионов Александр Ефремов, после выхода из СИЗО заявил, что "не завязывает с политикой". Об этом он сказал в интервью ТСН под стенами СИЗО в Старобельске.

По словам экс-регионала, его нынешняя неопределенность не означает, что он "вышел из игры".

"Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой, но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, - это глупо", - отметил Ефремов.

"Для меня главная задача - доказать, что я как член Партии регионов совершенно невиновен, и что более миллиона человек были в Партии регионов – это хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - добавил Ефремов.

 24 июля Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области, где провел последние три года.

30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Киева. 22 июля 2019 года Апелляционный суд Киева освободил Ефремова из-под стражи, определив его до 20 сентября под круглосуточный домашний арест. 

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сизо Александр Ефремов партия регионов
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