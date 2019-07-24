Ефремов о планах: Не завязываю с политикой

Александр Ефремов (фото - LIGA.net)

Фигурант уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, экс-глава парламентской фракции Партия регионов Александр Ефремов, после выхода из СИЗО заявил, что "не завязывает с политикой". Об этом он сказал в интервью ТСН под стенами СИЗО в Старобельске.

По словам экс-регионала, его нынешняя неопределенность не означает, что он "вышел из игры".

"Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой, но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, - это глупо", - отметил Ефремов.

"Для меня главная задача - доказать, что я как член Партии регионов совершенно невиновен, и что более миллиона человек были в Партии регионов – это хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - добавил Ефремов.

24 июля Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области, где провел последние три года.

30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Киева. 22 июля 2019 года Апелляционный суд Киева освободил Ефремова из-под стражи, определив его до 20 сентября под круглосуточный домашний арест.