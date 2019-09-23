Помощник Зеленского: Федерализацию не допустим

Андрей Ермак (Фото - скриншот из видео 4 канал/Youtube)

Команда президента Владимира Зеленского не рассматривает федерализацию Украины и не заключает с Россией непубличные договоренности, заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью Левому берегу.

"Мы... выработали свою позицию. Она лежит в основе всего нашего переговорного процесса. Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны", - сказал Ермак.

В целом переговорная позиция Украины, по его словам, выглядит так: никакой федерализации или потери территорий, прекращение войны, реинтеграция Донбасса, единство Украины.

"Никаких подковерных или "подстольных" договоренностей не существует", - подчеркнул Ермак.

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