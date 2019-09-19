Яременко рассказал, что Украина может предложить России

Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина может лишить Россию необходимости содержать Донбасс, заявил депутат парламента из фракции Слуга народа, глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью LIGA.net.

Яременко видит свидетельства того, что Россия хочет вернуть Украине Донбасс на своих условиях, чтобы снять с себя ответственность и избавиться от экономического бремени.

"Замораживание конфликта означает увеличение для России в геометрической прогрессии финансовых средств на содержание. Я не уверен, что Россия хочет именно этого", - сказал он. "Если Россия хочет избавиться от этого бремени, ей придется выводить свои войска," - подчеркнул Яременко.

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