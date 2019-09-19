Яременко о "формуле Зеленского": Изменений в Конституции не будет

Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Особый статус так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированные Россией территории Донбасса, - ред.) не будет закреплен в Конституции. Об этом заявил депутат парламента из фракции Слуга народа, глава комитета Рады по внешней политике Богдан Яременко.

Комментируя "формулу Зеленского" об урегулировании в Донбассе, нардеп подчеркнул: "Нет изменениям в Конституции по особому статусу ОРДЛО - и это существенный шаг вперед в сравнении с предшественниками".

Яременко утверждает, что отказ от изменений в Конституцию входит в переговорную позицию Украины.

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