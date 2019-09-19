Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Яременко о "формуле Зеленского": Изменений в Конституции не будет

Яременко о "формуле Зеленского": Изменений в Конституции не будет - Фото
Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 15:00

По утверждению нардепа, Украина не станет закреплять статус ОРДЛО в Конституции

Особый статус так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированные Россией территории Донбасса, - ред.) не будет закреплен в Конституции. Об этом заявил депутат парламента из фракции Слуга народаглава комитета Рады по внешней политике Богдан Яременко.

Комментируя "формулу Зеленского" об урегулировании в Донбассе, нардеп подчеркнул: "Нет изменениям в Конституции по особому статусу ОРДЛО - и это существенный шаг вперед в сравнении с предшественниками".

Яременко утверждает, что отказ от изменений в Конституцию входит в переговорную позицию Украины.

Читайте также: Штанмайер Шредингера. Что произошло в Минске и как формула Штанмайера стала такой важной

Напишите нам
богдан яременко формула Зеленского
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 