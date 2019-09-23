У Зеленского заявили о новом "плане Маршалла" по Донбассу

Андрей Ермак (фото - скриншот видео)

Команда президента Владимира Зеленского разрабатывает идею создания фонда восстановления Донбасса, которая может стать "новым планом Маршалла". Об этом Левому берегу заявил помощник президента Андрей Ермак, возглавлявший украинскую часть группы по обмену пленных между РФ и Украиной.

По его словам, идею проведения в октябре масштабного Международного инвестиционного форума, участие в котором "подтвердили большое количество серьезных компаний", предложил Зеленский, который уверен, что один из залогов успеха - восстановление нормальной жизни и инфраструктуры Донбасса.

"Не просто разрушенных зданий. Мы хотим дать новый импульс. Возможно, это будет новый "план Маршалла", - подчеркнул Ермак.

Он говорит, что у Зеленского обсуждается идея появления филиала Международного арбитража в Донбассе.

"Какие-то нестандартные вещи, которые раньше все организовывали в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, мы хотим переместить в тот регион. Мы разговаривали с известными спортсменами, что готовы сегодня оказывать господдержку спортивным мероприятиям, перемещаться постепенно в Мариуполь, а затем и на территории, которые неподконтрольны сегодня Украине", - сказал Ермак.

Рабочая группа по фонду уже есть: "Она возглавляется премьером и формирует предложения на инвестфорум... Подключена даже Академия наук. Некоторые проекты звучат очень революционно. Думаю, что они вызовут большой интерес у потенциальных инвесторов", - отметил Ермак.

Справка. План Маршалла - неофициальное название программы помощи Европе после Второй мировой войны.