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ОБСЕ сообщила, что происходит в оккупированном Дебальцево

ОБСЕ сообщила, что происходит в оккупированном Дебальцево - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
25.09.2019, 09:34

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вагоны для транспортировки угля и машину связи военного типа ЗиЛ-131

Во временно оккупированном Дебальцево наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вагоны для транспортировки угля с маркировкой и логотипом Российской железной дороги и Федеральной грузовой компании РФ. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

21 сентября беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия зафиксировал, как ремонтируют и перестилают кровлю на железнодорожных цехах, расположенных в центре Дебальцево, что в 58 километрах к северо-востоку от Донецка.

Тот же беспилотник обнаружил машину связи военного типа (ЗиЛ-131), стоявшую примерно в 35 метрах от здания.

"Примерно в 500 метрах к юго-западу, на путях ориентировочно в 500 метрах к югу от железнодорожной станции в Дебальцево, БПЛА обнаружил вагоны для транспортировки угля (некоторые полные, а остальные — пустые), на некоторых была маркировка и логотип Российской железной дороги, а на других - Федеральной грузовой компании Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.

По состоянию на 24 сентября в Донецкой и Луганской областях ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущими сутками.

  • 22 декабря наблюдатели ОБСЕ видели, как пять пророссийских наемников копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в одном километре к северо-северо-западу от Дебальцево.
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