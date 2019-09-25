ОБСЕ сообщила, что происходит в оккупированном Дебальцево

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Во временно оккупированном Дебальцево наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вагоны для транспортировки угля с маркировкой и логотипом Российской железной дороги и Федеральной грузовой компании РФ. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

21 сентября беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия зафиксировал, как ремонтируют и перестилают кровлю на железнодорожных цехах, расположенных в центре Дебальцево, что в 58 километрах к северо-востоку от Донецка.

Тот же беспилотник обнаружил машину связи военного типа (ЗиЛ-131), стоявшую примерно в 35 метрах от здания.

"Примерно в 500 метрах к юго-западу, на путях ориентировочно в 500 метрах к югу от железнодорожной станции в Дебальцево, БПЛА обнаружил вагоны для транспортировки угля (некоторые полные, а остальные — пустые), на некоторых была маркировка и логотип Российской железной дороги, а на других - Федеральной грузовой компании Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.

По состоянию на 24 сентября в Донецкой и Луганской областях ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущими сутками.