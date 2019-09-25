Зеленский о встрече с Лавровым: Мы в очереди стояли

Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео Прямий/Youtube)

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на брифинге в Нью-Йорке, который транслировал телеканал Прямий.

"Господин Лавров подошел ко мне. Сказал, что очень рад познакомиться. Сказал: "Мы очень хотим, чтобы закончилась война в Донбассе". Поздравил с обменом. Был очень короткий разговор. Мы в очереди стояли…" - сказал Зеленский, объяснив, что общение было очень коротким.

Президент ответил Лаврову, что украинская сторона делает все возможное для завершения войны, потому что Донбасс - это земля Украины.

"Я сказал: "Вы готовы, тогда давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей". Я сказал это про Донбасс", - продолжил Зеленский.

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