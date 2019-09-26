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В ГУР объяснили, какие боевики ввели ограничения в Донбассе

В ГУР объяснили, какие боевики ввели ограничения в Донбассе - Фото
Донецк (фото - LIGA.net)
26.09.2019, 14:07

Украинская разведка сообщила о задержаниях местных жителей в захваченном гибридными войсками РФ Донбассе

Во временно оккупированном Донбассе боевики ввели дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, сотрудники так называемых правоохранительных органов часто задерживают лиц, которые не имеют псевдопаспорта террористических организаций ЛНР/ДНР по подозрению в "нелояльности" к оккупационному режиму.

В ГУР подчеркнули, что местному населению подается ложная и искаженная информация о ВСУ, чтобы таким образом навязать обществу убеждения о намерениях Украины якобы "силовым путем решить конфликт в Донбассе", и усилить антиукраинские настроения среди жителей.

  • 5 июля сообщалось, что среди боевиков растет количество лиц, которые намерены после получения российских паспортов досрочно уволиться с контрактной службы и выехать для трудоустройства за пределы ОРДЛО.
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