Боевики после получения российских паспортов будут уезжать - ГУР

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Среди боевиков растет количество лиц, которые намерены после получения российских паспортов досрочно уволиться с контрактной службы и выехать для трудоустройства за пределы временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, российские оккупационные администрации активизировали проведение информационно-пропагандистских мероприятий по навязыванию местному населению убеждений в возможности мирного урегулирования ситуации только на условиях страны-агрессора РФ.

"Для усиления воздействия на личный состав и оправдания инициирования боевых действий боевики распространяю слухи об угрозе захвата ближайшее время объединенными силами новых территорий в так называемой серой зоне", - отмечается в сообщении.

По информации источников LIGA.net, некоторые террористы уже получили российские паспорта в Донецке и Луганске.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

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