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Волкер прокомментировал прямой контакт Зеленского и Путина

Волкер прокомментировал прямой контакт Зеленского и Путина - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.09.2019, 14:16

Cпецпредставитель Госдепартамента США считает выгодным прямой контакт президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным

Cпецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что видит потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Об этом он заявил в интервью Гордону.

"Но я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Не считаю, что он должен быть исключительным. Нормандский формат также подходит", - отметил Волкер.

Он добавил, что двусторонние американско-российские отношения тоже играют свою роль.

"Однако состоявшийся недавно обмен пленными произошел в результате прямого контакта между президентом Путиным и президентом Зеленским. Они делегировали этот вопрос своим помощникам, и решение проблемы стало возможным. Есть свои преимущества (у прямого контакта президентов, - ред.), но все должно быть в контексте", - подчеркнул Волкер.

Волкер уточнил, что не верит, что президент Франции Эмманюэль Макрон или канцлер Германии Ангела Меркель настроены против Украины. "Точно знаю, что президент Трамп не против Украины", - добавил он.

  • 16 сентября Волкер заявил, что есть причины, почему страна-агрессор Россия должна уйти с Донбасса.

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