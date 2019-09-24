Волкер прокомментировал прямой контакт Зеленского и Путина

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Cпецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что видит потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Об этом он заявил в интервью Гордону.

"Но я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Не считаю, что он должен быть исключительным. Нормандский формат также подходит", - отметил Волкер.

Он добавил, что двусторонние американско-российские отношения тоже играют свою роль.

"Однако состоявшийся недавно обмен пленными произошел в результате прямого контакта между президентом Путиным и президентом Зеленским. Они делегировали этот вопрос своим помощникам, и решение проблемы стало возможным. Есть свои преимущества (у прямого контакта президентов, - ред.), но все должно быть в контексте", - подчеркнул Волкер.

Волкер уточнил, что не верит, что президент Франции Эмманюэль Макрон или канцлер Германии Ангела Меркель настроены против Украины. "Точно знаю, что президент Трамп не против Украины", - добавил он.

16 сентября Волкер заявил, что есть причины, почему страна-агрессор Россия должна уйти с Донбасса.

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