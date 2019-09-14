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Волкер прокомментировал формулу Штайнмайера

Волкер прокомментировал формулу Штайнмайера - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.09.2019, 16:16

По словам представителя США, Россия не демонстрирует политической воли завершить конфликт

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что для проведения выборов на временно оккупированной территории Донбасса необходимо сначала обеспечить условия безопасности. Об этом он сказал в ходе панели на Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент LIGA.net.

"Говоря о формуле Штайнмайера… Свободные и честные выборы могут состояться только в свободной, честной и безопасной среде. Для этого нам надо решить вопрос безопасности", - заявил Волкер. По его словам, Россия не демонстрирует политической воли завершить конфликт.

"Я надеюсь, что успех Украины и нынешняя динамика при президенте Зеленском позволит увидеть прогресс в этом плане", - добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на  встрече лидеров стран нормандской четверки будет обсуждаться "формула Штайнмайера".

На ее обсуждении, и даже на письменной фиксации в Минске перед нормандской встречей настаивает РФ.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что на нормандских переговорах Украину будут склонять к неприемлемым, на его взгляд, решениям по Донбассу, на которые нельзя соглашаться. В частности он предостерег от федерализации и изменений в Конституцию.

Вчера Зеленский заявил, что вопрос выборов на оккупированных территориях должен обсуждаться только после выполнения ряда условий, среди которых - вывод российских войск.

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Курт Волкер Донбасс выборы формула штайнмайера
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