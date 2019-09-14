Волкер прокомментировал формулу Штайнмайера

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что для проведения выборов на временно оккупированной территории Донбасса необходимо сначала обеспечить условия безопасности. Об этом он сказал в ходе панели на Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент LIGA.net.

"Говоря о формуле Штайнмайера… Свободные и честные выборы могут состояться только в свободной, честной и безопасной среде. Для этого нам надо решить вопрос безопасности", - заявил Волкер. По его словам, Россия не демонстрирует политической воли завершить конфликт.

"Я надеюсь, что успех Украины и нынешняя динамика при президенте Зеленском позволит увидеть прогресс в этом плане", - добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров стран нормандской четверки будет обсуждаться "формула Штайнмайера".

На ее обсуждении, и даже на письменной фиксации в Минске перед нормандской встречей настаивает РФ.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что на нормандских переговорах Украину будут склонять к неприемлемым, на его взгляд, решениям по Донбассу, на которые нельзя соглашаться. В частности он предостерег от федерализации и изменений в Конституцию.

Вчера Зеленский заявил, что вопрос выборов на оккупированных территориях должен обсуждаться только после выполнения ряда условий, среди которых - вывод российских войск.