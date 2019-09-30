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Что происходит на границе с РФ в Донбассе. ОБСЕ сообщила детали

Что происходит на границе с РФ в Донбассе. ОБСЕ сообщила детали - Фото
беспилотник обсе
30.09.2019, 11:28

В течение одного часа наблюдения миссия зафиксировала передвижение 13 грузовиков

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали грузовики боевиков на неподконтрольном участке украинско-российской границы. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В течение примерно одного часа наблюдения 28 сентября в пункте пропуска на границе возле Успенки (73 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели, что в Украину заехали 20 автомобилей (пять с украинскими номерными знаками, девять с с российскими и шесть с табличками террористической организации ДНР), семь грузовиков с крытыми грузовыми отсеками (три с украинскими номерными знаками, два - с российскими, а также два с табличками боевиков), два автобуса (с табличками "ДНР").

Из Украины выехали 20 автомобилей (четыре с украинскими номерными знаками, десять - с российскими и шесть с табличками "ДНР"), шесть грузовиков с крытыми грузовыми отсеками (два с украинскими номерными знаками, один - с российскими и три с табличками террористов), один автобус (с российскими номерами).

  • 30 июля сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) возле Хрустального на оккупированной территории, размещены с нарушением линий отвода.

Читайте также: ОБСЕ зафиксировала автоколонну на границе с Россией

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