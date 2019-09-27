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Риск детонаций. В ГУР сказали, где боевики спрятали боеприпасы

Риск детонаций. В ГУР сказали, где боевики спрятали боеприпасы - Фото
Донецк (фото - LIGA.net)
27.09.2019, 14:11

По данным украинской разведки, практика хранения боеприпасов приводит к случаям детонаций в захваченном гибридными войсками РФ Донбассе

Боевики размещают боеприпасы и поврежденные коррозией ракеты на территориях бывших заводов  и предприятий во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Решением командования российских оккупационных войск непригодные к применению боеприпасы хранить на складах ракетно-артиллерийского вооружения запрещено. Они размещаются на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных оккупантами предприятий и почти не охраняются", - уточнили в ГУР.

В ГУР подчеркнули, что указанная практика оккупантов хранения боеприпасов и взрывчатых веществ приводит к многочисленным случаям пожаров и детонаций.

  • 25 сентября в Донецке с утра взрывался склад боеприпасов террористов.
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боеприпасы Донецк детонации
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