Донбасс. Польша выделила более $1 млн помощи жителям в оккупации

Фото: пресс-служба НБУ

Польша перечислила управлению по координации гуманитарных вопросов ООН более $1 млн на помощь жителям временно оккупированного Донбасса. Об этом представительство Польши при ООН сообщает в Twitter.

Отмечается, что $506 000 передали на деятельность OCHA в Украине и еще $508 000 – украинскому гуманитарному фонду, работающему при поддержке ООН.

Помощь будут оказывать наиболее уязвимым жителям Донецкой и Луганской областей, в частности пожилым людям и людям с инвалидностью.

17 сентября глава МИД Вадим Пристайко заявил , что план президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе получится реализовать в течение максимум года.

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