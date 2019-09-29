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Донбасс. Польша выделила более $1 млн помощи жителям в оккупации

Донбасс. Польша выделила более $1 млн помощи жителям в оккупации - Фото
Фото: пресс-служба НБУ
29.09.2019, 14:36

Помощь будут оказывать наиболее уязвимым жителям временно оккупированного Донбасса

Польша перечислила управлению по координации гуманитарных вопросов ООН более $1 млн на помощь жителям временно оккупированного Донбасса. Об этом представительство Польши при ООН сообщает в Twitter.

Отмечается, что $506 000 передали на деятельность OCHA в Украине и еще $508 000 – украинскому гуманитарному фонду, работающему при поддержке ООН.

Помощь будут оказывать наиболее уязвимым жителям Донецкой и Луганской областей, в частности пожилым людям и людям с инвалидностью.

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ООН Донбасс польша помощь $1 млн
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