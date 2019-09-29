Криклий о восстановлении Донбасса: Не хватит 2 годовых бюджетов

Владислав Криклий (фото: Facebook/Vladyslav Kryklii)

На восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не хватит двух годовых бюджетов Министерства инфраструктуры. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, есть ли исследования, сколько средств потребуется на восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса, Криклий сказал: "Это большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о более больших горизонтах. Потому что, например, запорожский мост - это примерно 14-15 млрд грн. А весь дорожный фонд – 74 млрд грн. То есть если бы решили все из дорожного фонда исключительно финансировать, то посчитайте. 20% надо было только на один мост забрать из дорожного фонда".