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Криклий о восстановлении Донбасса: Не хватит 2 годовых бюджетов

Криклий о восстановлении Донбасса: Не хватит 2 годовых бюджетов - Фото
Владислав Криклий (фото: Facebook/Vladyslav Kryklii)
29.09.2019, 09:20

Министр инфраструктуры подчеркнул, что на восстановление инфраструктуры Донбасса нужны "большие деньги"

На восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не хватит двух годовых бюджетов Министерства инфраструктуры. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, есть ли исследования, сколько средств потребуется на восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса, Криклий сказал: "Это большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о более больших горизонтах. Потому что, например, запорожский мост - это примерно 14-15 млрд грн. А весь дорожный фонд – 74 млрд грн. То есть если бы решили все из дорожного фонда исключительно финансировать, то посчитайте. 20% надо было только на один мост забрать из дорожного фонда".

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Донбасс восстановление владислав криклий бюджет
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