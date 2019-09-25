Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ОБСЕ: Полиция РФ вывезла из оккупированного Донбасса двух человек

ОБСЕ: Полиция РФ вывезла из оккупированного Донбасса двух человек - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
25.09.2019, 09:07

В ОБСЕ отметили, что инцидент произошел 20 сентября

Российская полиция вывезла через неконтролируемый участок украинско-российской границы двух гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, это произошло 20 сентября в 12:02.

Наблюдатели миссии видели, как пункт пропуска Донецк проехал микроавтобус российской полиции.

"Двое полицейских вышли из машины в направлении главного здания и вернулись с двумя гражданскими лицами. В 12:19 микроавтобус выехал из КПП в Российскую Федерацию с двумя полицейскими и двумя гражданскими лицами", - уточнили в пресс-службе.

  • 3 сентября сообщалось, что рядом с патрулем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированном населенном пункте Пикузы Донецкой области прогремел взрыв.

Читайте также: Сайдик назвал последнее перемирие в Донбассе "самым действенным"

 

Напишите нам
полиция Донбасс обсе
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 