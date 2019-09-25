ОБСЕ: Полиция РФ вывезла из оккупированного Донбасса двух человек

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Российская полиция вывезла через неконтролируемый участок украинско-российской границы двух гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, это произошло 20 сентября в 12:02.

Наблюдатели миссии видели, как пункт пропуска Донецк проехал микроавтобус российской полиции.

"Двое полицейских вышли из машины в направлении главного здания и вернулись с двумя гражданскими лицами. В 12:19 микроавтобус выехал из КПП в Российскую Федерацию с двумя полицейскими и двумя гражданскими лицами", - уточнили в пресс-службе.

ядом с патрулем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированном населенном пункте Пикузы Донецкой области прогремел взрыв. 3 сентября сообщалось , что р

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