ОБСЕ: Полиция РФ вывезла из оккупированного Донбасса двух человек

Российская полиция вывезла через неконтролируемый участок украинско-российской границы двух гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
По данным ОБСЕ, это произошло 20 сентября в 12:02.
Наблюдатели миссии видели, как пункт пропуска Донецк проехал микроавтобус российской полиции.
"Двое полицейских вышли из машины в направлении главного здания и вернулись с двумя гражданскими лицами. В 12:19 микроавтобус выехал из КПП в Российскую Федерацию с двумя полицейскими и двумя гражданскими лицами", - уточнили в пресс-службе.
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