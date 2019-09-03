Рядом с наблюдателями ОБСЕ прогремел взрыв: что известно

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Рядом с патрулем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированном населенном пункте Пикузы Донецкой области прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

1 сентября патруль ОБСЕ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на улице Ахматовой в северо-восточной части Пикузы (бывшее Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя, - ред.), где наблюдатели проводили оценку мест огневого поражения.

По данным ОБСЕ, на месте также были трое боевиков и два человека с камерами.

"В 12:20 члены патруля миссии (трое из которых вышли из автомобилей, а двое находились в салоне) услышали и увидели взрыв (по оценке, разрыв снаряда) на дороге на расстоянии около 30 метрах к юго-западу", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что вскоре после этого наблюдатели заметили, как на дорогу возле места взрыва упал хвостовик реактивной гранаты.

Наблюдатели незамедлительно сели в автомобили и покинули это место, отъехав примерно на 2,5 км восточнее Пикуз.

"Находясь там, в период с 12:40 по 12:46 наблюдатели зафиксировали десять взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии в юго-западном направлении", - сказали в пресс-службе.

Впоследствии команда СММ вернулась на свою базу в Мариуполе.

С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.

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