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Луганского пограничника заподозрили в работе на террористов: фото

Луганского пограничника заподозрили в работе на террористов: фото - Фото
Задержание пограничника в Донбассе (Фото: ГБР)
26.09.2019, 22:09

В 2014 году он состоял в рядах боевиков, а после начал работу в Госпогранслужбе Украины, заявили в ГБР

Следователи Госбюро расследований в Донбассе сообщили о подозрении луганскому пограничнику. Его обвиняют в участии в террористической организации ЛНР, сообщила пресс-служба ГБР.

По данным бюро, житель области в 2014 году состоял в так называемой "народной милиции ЛНР". Впоследствии он выехал с оккупированной территории и начал работу в Госпогранслужбе Украины.

"Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации ЛНР и передаче ее членам информации разведывательного характера", - уточнили в ГБР.

Пограничника уведомили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины задержанному грозит от восьми до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

  • Ранее в ходе спецоперации в Донбассе СБУ задержала и вывела на подконтрольную территорию боевика-"таможенника".

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пограничник террористы ЛНР подозрение гбр госпогранслужба
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