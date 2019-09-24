Полиция взяла боевика. Уволился из-за "матерящихся начальников"

23 сентября сотрудники Нацполиции в Луганской области обнаружили 23-летнего жителя Донецкой области, который, по данным полиции, принимал участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам задержанного, он вступил в ряды террористов из-за нехватки денег. Там он прошел курс "молодого бойца", был назначен на должность стрелка.

Охранял боеприпасы и жилые помещения военных частей в городах Шахтерск и Дебальцево.

После трехлетней службы в рядах боевиков он разочаровался в отношении командиров к подчиненным, которые, по словам мужчины, "ругались на них матом", а потому бросил службу и уехал на заработки в РФ.

Сейчас задержанного передали в Нацполицию Донецкой области.

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