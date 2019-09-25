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Спецоперация СБУ в Донбассе: задержан боевик-"таможенник" - фото

Спецоперация СБУ в Донбассе: задержан боевик-"таможенник" - фото - Фото
Задержанный в Донбассе боевик (Фото: СБУ)
25.09.2019, 16:02

Украинским контрразведчикам удалось вывести его с оккупированной террористами территории

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию в Луганской области, в ходе которой удалось задержать и вывести на подконтольную территорию активного участника террористической группировки ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержанный ранее был объявлен в розыск по подозрению в террористической деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Будучи жителем региона, в 2014-2015 годах он, по данным спецслужбы, активно противостоял силам АТО, принимая участие в боях в районе Дебальцево. Позже, заявили в СБУ, мужчина дежурил на блокпостах террористов, а в текущем месяце проходил "военную службу" в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста, ведутся следственные действия.

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