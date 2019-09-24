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В ГУР сообщили, когда боевики проведут военные учения в Донбассе

В ГУР сообщили, когда боевики проведут военные учения в Донбассе - Фото
Улицы Донецка (фото - LIGA.net)
24.09.2019, 15:47

По данным украинской разведки, учения террористов будут проходить четыре дня

С 25 по 28 сентября  в соединениях и частях боевиков будут проведены масштабные командно-штабные мобилизационные учения во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала "военных комиссариатов" к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации.

"Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации", - уточняется в сообщении.

  • 24 сентября сообщалось, что в Вооруженных силах Украины 24 сентября начались стратегические командно-штабные учения с органами военного управления и привлечением войск - Казацкая воля - 2019.

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