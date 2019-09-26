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26.09.2019, 08:37

В прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фото

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В прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фото
В прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фото
В прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фотоВ прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: фото

На ремонт и обустройство центра безопасности граждан потратили 9 млн грн из областного бюджета

Вчера, 25 сентября, в Новотроицком Донецкой области состоялось открытие центра безопасности граждан. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Всего в области функционирует 11 центров безопасности.

"Для 32 спасателей, а также для представителей подразделения полиции, которые там будут нести службу созданы комфортные условия: капитально отремонтированные помещения оборудованы новой мебелью, средствами связи, компьютерами, бытовой техникой", - отметили в пресс-службе.

У спасателей - новая форма и два автомобиля для ликвидации пожаров.

Один из них, стоимостью более 7 млн ​​грн, приобрела Госслужба по чрезвычайным ситуациям в этом году.

Ремонт и обустройство центра безопасности в Новотроицком финансировали из областного бюджета, потратили 9 млн грн.

"Приятно отметить, что поселок, который еще несколько лет назад не покидал оперативных сводок с фронта, возвращается к развитию мирной жизни ", - подчеркнул глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

  • 6 мая  в реанимационном отделении областной больницы Днепра скончался 24-летний военный из Львовской области Иван Сакаль, который был ранен в Новотроицком.
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Теги: фото, новотроицкое, центр безопастности, вячеслав кириленко
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