В Днепре умер раненый в Донбассе 24-летний морской пехотинец

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Сегодня в реанимационном отделении областной больницы Днепра скончался 24-летний военный из Львовской области Иван Сакаль. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на главврача больницы Сергея Рыженко.

Отмечается, что врачи боролись за жизнь военного в течение пяти суток. Все это время мужчина находился в коме.

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Сакаль был тяжело ранен 1 мая, во время обстрела со стороны боевиков возле поселка Новотроицкое.

Врач рассказал, что пуля вошла бойцу в челюсть и по смещенной траектории вышла у лопатки, повредив при этом сосуды.

Сакаль был старшим сержантом 137-го батальона морской пехоты.

Сегодня командующим операции объединенных сил в Донбассе вместо Сергея Наева назначен генерал-лейтенант Александр Сырский.