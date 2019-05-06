В Днепре умер раненый в Донбассе 24-летний морской пехотинец

Сегодня в реанимационном отделении областной больницы Днепра скончался 24-летний военный из Львовской области Иван Сакаль. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на главврача больницы Сергея Рыженко.
Отмечается, что врачи боролись за жизнь военного в течение пяти суток. Все это время мужчина находился в коме.
Сакаль был тяжело ранен 1 мая, во время обстрела со стороны боевиков возле поселка Новотроицкое.
Врач рассказал, что пуля вошла бойцу в челюсть и по смещенной траектории вышла у лопатки, повредив при этом сосуды.
Сакаль был старшим сержантом 137-го батальона морской пехоты.
Сегодня командующим операции объединенных сил в Донбассе вместо Сергея Наева назначен генерал-лейтенант Александр Сырский.