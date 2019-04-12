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12.04.2019, 18:16

В Гааге запретили расследовать действия военных США в Афганистане

В Гааге запретили расследовать действия военных США в Афганистане - Фото
Фото: ICC

В марте США ограничили выдачу виз лицам в МУС, участвующим в расследованиях в отношении военных США и их союзников

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Палата предварительного производства II Международного уголовного суда (МУС) единогласно отклонила просьбу прокурора о начале расследования предполагаемых преступлений против человечности и военных преступлений в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МУС.

Судьи решили, что расследование ситуации в Афганистане на данном этапе не будет служить интересам правосудия, а перспективы успешного расследования и судебного преследования крайне ограничены.

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15 марта сообщалось, что Соединенные Штаты вводят ограничения на выдачу виз лицам, участвующим в расследованиях в отношении военных США и их союзников в МУС, а также грозят предпринять дополнительные шаги, в том числе экономические санкции.

Администрация Трампа в сентябре 2018-го заявила, что, если суд начнет расследование военных преступлений в Афганистане, Вашингтон рассмотрит вопрос о запрете въезда в США судьям и прокурорам МУС, наложении санкций на имеющиеся у них средства и судебном преследовании их в судах США.

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Теги: военные преступления, афганистан, гаага, мус, санкции
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