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15.03.2019, 21:57

Помпео: США вводят санкции против Международного уголовного суда

Помпео: США вводят санкции против Международного уголовного суда - Фото
Майкл Помпео (фото - EPA)

Это сделано для того, чтобы помешать суду преследовать США и их союзников в Афганистане

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Соединенные Штаты вводят ограничения на выдачу виз лицам, участвующим в расследованиях в отношении военных США и их союзников в Международном уголовном суде. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, передает Reuters.

По словам госсекретаря, такой шаг направлен на то, чтобы помешать суду преследовать Соединенные Штаты и их союзников за предполагаемые военные преступления в Афганистане.

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Администрация Трампа в сентябре 2018-го заявила, что, если суд начнет расследование военных преступлений в Афганистане, Вашингтон рассмотрит вопрос о запрете въезда в США судьям и прокурорам МУС, наложении санкций на имеющиеся у них средства и судебном преследовании их в судах США.

Сегодня, 15 марта, Вашингтон сделал первый шаг в этом направлении.

Помпео добавил, что если МУС не изменит свой курс, США предпримут дополнительные шаги, в том числе экономические санкции.

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Директор Human Rights Watch Андреа Прасов назвала это заявление "бандитской попыткой наказать следователей" в суде.

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Теги: Майкл Помпео, гаага, санкции, мус, афганистан
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